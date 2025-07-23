Сотрудник нашел странный способ отомстить начальству за невыплаченную премию

Пользователь Reddit с ником Walshingtons рассказал о том, как отомстил менеджерам хозяйственного магазина, в котором он работал, за невыплаченную ежегодную премию. Для этого ему пришлось заняться самовредительством.

«В первый месяц работы в магазине несколько коллег рассказали, что все сотрудники получат премию за то, что магазин целый год проработал без травм работниками. Все были в восторге, но спустя несколько дней руководство объявило, что это лишь слух и никто не получит бонусов», — написал автор.

Спустя еще какое-то время пополз слух, что премия все же будет, но руководители решили оставить ее себе, не поделившись с подчиненными. Аккуратно наведя справки, сотрудники выяснили, что это действительно так, после чего обиженный автор поста нашел новую работу. Но перед увольнением он решил отомстить.

«Я позвал нескольких коллег в качестве свидетелей, взял стремянку, чтобы достать с полки товар, забрался на нее и защемил указательный и средний пальцы на полках, после чего упал со стремянки. Из-за этого пальцы сломались, а при падении я еще и неудачно приземлился на запястье, что тоже стало причиной перелома», — признался автор.

По его словам, выражение лиц менеджеров компании, осознавших, что премий им не видать, стоило испытанной боли. Кроме того, отчаянным поступком автора были восхищены и его коллеги. При этом на новую работу его приняли даже с переломами.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как хотел сделать своей девушке приятный сюрприз и принести ей завтрак в постель. Мужчина признался, что для него это также закончилось сломанным запястьем.