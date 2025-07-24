Медведь решил поиграть в гляделки с сотрудниками шиномонтажа

В российском регионе медведь решил подглядывать за сотрудниками шиномонтажной. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «БашПрирода».

Жители Межгорья запечатлели косолапого, который разворошил мусорный бак, а затем высматривал людей около машины. На кадрах видно, как четвероногий то прячется, то снова показывается на камеру.

Ранее в июле банда косолапых попыталась угнать каяк и удачно попала в кадр в России. Медведи обошли зеленые, оранжевые и желтые лодки, а затем остановились около крайнего красного каяка, попытавшись в него залезть.

Также в июле россиянка увидела медвежат, захотела угостить их колбаской и сняла все на видео. Видео запечатлели вблизи небольшого города Межгорье, находящегося в Башкирии.