В доме женщины нашли 400 морских свинок в жутком состоянии

В Лос-Анджелесе, США, зоозащитники начали операцию по спасению сотен морских свинок, живущих в антисанитарных условиях. Об этом пишет People.

В начале июля организация по спасению морских свинок Southern California Guinea Pig Rescue (SCGPR) получила жалобу на дом, в котором живет множество грызунов. По первоначальным оценкам, в нем обитало около 200 свинок, большинство из которых были здоровы. Волонтеры SCGPR решили проверить это и обнаружили совсем иную ситуацию.

В захламленном доме одинокой женщины нашли около 400 особей. Среди них были беременные и новорожденные грызуны. Они находились в жутком состоянии. Большинство свинок страдали от лишая, опухолей и открытых ран. Они копошились среди бездыханных грызунов в пивных ящиках и картонных коробках. Волонтеры определили, что свинок почти не кормили. Они ели только кукурузную шелуху и пили слишком мало воды.

Вместе с тремя другими зоозащитными организациями SCGPR успела спасти пока только 33 особи. Волонтеры призывают местных жителей помочь им и забрать домой больных грызунов.

Ранее сообщалось, что парикмахер снялся в документальном фильме «Свинопасы», посвященном отношениям между людьми и морскими свинками, и поблагодарил в нем питомцев за поддержку. По словам мужчины, они помогли ему пережить развод.