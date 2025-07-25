Родственники обвинили женщину в колдовстве и подвергли ее пыткам

В Индии родственники подвергли жестоким пыткам пожилую женщину, обвинив ее в колдовстве. Об этом сообщает New Indian Express.

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Инцидент произошел в деревне Джабария, штат Джараканд. Семеро мужчин ворвались в дом 65-летней родственницы ночью 18 июля из-за подозрений в том, что она практикует магию. По информации правоохранителей, они раздели ее, избили и порезали тело лезвием, чтобы выпустить кровь для некоего ритуала. Женщину также побрили налысо.

После этого мужчины стали вымогать у нее 80 тысяч рупий (около 80 тысяч рублей). Не получив сумму, они забрали 20 тысяч рупий (20 тысяч рублей). После пяти часов пыток ее привезли на местный рынок, где бросили истекать кровью.

Полиция арестовала одного из нападавших — Шамбху Ядава, а остальные находятся в розыске. Пострадавшая смогла добраться до дома и на следующий день подала заявление в участок вместе с сыном. Сейчас женщина находится в больнице с многочисленными травмами, ее состояние оценивается как стабильное.

Власти штата отмечают, что, несмотря на современные законы, вера в колдовство остается проблемой в сельских районах Индии. Только в этом году зарегистрировано несколько случаев линчевания по подозрению в черной магии.

Ранее сообщалось, что в Индии женщину низшей касты подожгли ее соседи, жившие в той же деревне. Они обвинили ее в использовании колдовства и черной магии.