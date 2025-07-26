Монахи годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов

В Таиланде разгорелся грандиозный скандал, в который вовлечены высокопоставленные духовные лица. Оказалось, что известные на всю страну буддийские монахи, среди которых были и отмеченные наградами короля Рамы X, годами тайно находились в сексуальной связи с женщиной по прозвищу Гольф. «Лента.ру» разбирается в скандале, который потряс основы тайского общества.

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Мошенницу удалось вычислить из-за отречения одного из монахов

Все началось со странного события для верующих всего Таиланда. 4 июля стало известно, что Пхра Тепвачирапамок, настоятель крупного бангкокского храма Ват-Три-Тхотсатеп, неожиданно и тайно отказался от сана.

Более того, высокопоставленный, уважаемый и очень состоятельный монах сделал это не в родной обители, а в небольшом храме в провинции Нонгкхай на севере страны. После отречения Тепвачирапамок сразу же пересек границу и скрылся в Лаосе. При этом он оборвал связи даже с родными.

Быстро стало ясно, что дело было не в разочаровании в доктринах древнейшей школы буддизма Тхеравада, которую исповедуют более 90 процентов тайцев, а в поступках настоятеля, которые слишком далеки от представлений о святости.

В первые дни скандала данные поступали противоречивые. Изначально сообщалось, что исчезновение настолько уважаемого монаха вызвало волнения среди верующих, после чего власти были вынуждены начать расследование, которое и вскрыло не самые благородные его поступки.

Однако позже тайские СМИ сообщили, что в отношении настоятеля уже шло расследование в связи с обращениями других священнослужителей. Речь шла о растрате храмовых средств, Тепвачирапамока якобы просили уйти с поста добровольно, но он отказался.

Последовало обращение в полицию, начались проверки. Следователи стали просматривать банковские операции Тепвачирапамока и обнаружили нечто невероятное и даже шокирующее. Оказалось, что давший обет безбрачия буддийский монах, которого верующие почитали как святого, несколько лет состоял в сексуальной связи и женщиной и переводил ей огромные суммы.

Скандал быстро вышел на национальный уровень

Стоило сотрудникам Центрального следственного бюро Таиланда (CIB) потянуть за эту ниточку, как здание доверия тайцев к высшим священнослужителям начало стремительно рушиться.

Во вторник, 15 июля, полиция взяла под стражу 35-летнюю Вилаван Эмсават, которая и была любовницей беглого настоятеля. Кроме того, выяснилось, что ее благосклонностью пользовался не только Пхра Тепвачирапамок. На данный момент речь идет уже о 13 известных в стране монахах и настоятелях монастырей, с которыми женщина спала и жила за счет их пожертвований.

Буддизм в Таиланде не только государственная религия. Он составляет огромную часть жизни каждого тайца, а монахи пользуются особым уважением, особенно те, кто посвятил духовной жизни долгие годы и далеко продвинулся в иерархии. Таких монахов отмечает сам король и может назначить настоятелями самых древних и знаменитых храмов.

Буддийские монахи высокого статуса и популярности в Таиланде могут быть очень богаты. Они не только получают ежемесячные субсидии от государства, но и пожертвования от верующих. Монахи не платят налоги, а жертвовать им могут очень и очень состоятельные люди. В руках духовных лиц оказываются огромные суммы. Формально они принадлежат храмам, но распоряжаются ими руководители.

Эмсават СМИ сразу же окрестили Сика Гольф. Слово «сика» можно перевести с тайского как «мирянка». Оно обозначает женщину, которая помогает монастырю или какому-то конкретному монаху. Обычно этот термин имеет исключительно целомудренную окраску, но порой используется в саркастическом ключе с намеком на чересчур близкие отношения женщины с духовным лицом.

Скандалы сексуального и мошеннического характера вокруг монахов не редкость для Таиланда. Новости о том, что очередного обитателя монастыря поймали на романе с мирянкой или растрате средств появляются довольно часто. Однако никогда еще речь о таких масштабных нарушениях с участием такого количества высших духовных лиц.

В данный момент речь идет как минимум о 13 монахах. Семь из них — настоятели храмов, пятеро — помощники настоятелей, а еще один — лидер провинциальной буддийской общины.

Эмсават успела дать интервью перед арестом

Виновница громкого скандала перед самым задержанием успела пообщаться с ведущим программы «Горячие темы» тайского телеканала Channel 3. В интервью она раскрыла подробности своей биографии и дала свою версию произошедшего.

Женщина рассказала, что родилась в рабочей семье из провинции Пхичит. Отец ушел, когда Эмсават была в старшей школе, а мать зарабатывала всего 80 батов (194 рубля) в день. Девушка поехала в Бангкок, где устроилась продавцом одежды рядом с торговым центром Pantip Plaza.

В Бангкоке Эмсават вышла замуж за офицера ВМС, но через год они разошлись. Потом встретила отца своего первого ребенка, который работал диджеем. Эти отношения тоже быстро распались, так как новый избранник оказался женат. Вскоре Эмсават вернулась в родной Пхичит, где у нее завязался первый роман с монахом.

Она утверждает, что все началось в 2013 году с сообщения в мессенджере, которое настоятель храма случайно отравил ей. Завязались отношения, переросшие в роман. Причем роман с большими привилегиями для Эмсават. Из нищеты она сразу же нырнула в роскошную жизнь.

«Настоятель хорошо обо мне заботился. Он давал мне все, что я просила. Однажды я захотела Mercedes, и он купил его, заплатив три миллиона батов (7,2 миллиона рублей, — прим. "Ленты.ру") наличными», — Вилаван Эмсават, интервью программе «Горячие темы».

Машина была очень заметной. Это был родстер Mercedes-Benz SLK — единственный на всю провинцию. Соседи начали подозревать, что у Эмсават, которой на тот момент было 23 года, появился состоятельный покровитель, а потом стали догадываться, кто он.

В 2015 году Эмсават снова уехала в Бангкок, чтобы скрыться от слухов. Там она вышла замуж, хотя утверждает, что все еще любила настоятеля храма в Пхичите и поддерживала с ним связь, в том числе отправляя свои фото в обнаженном виде.

Со временем в сети женщины попало множество монахов

А дальше размах ее деятельности на поприще любви к монахам начал расширяться. В частности, среди поклонников Эмсават появился тот самый лидер провинциальной буддийской общины из провинции Пхитсанулок.

Все происходило по одной схеме. Эмсават знакомилась с аббатами и монахами в социальных сетях или мессенджере. Далее шло общение, которое перерастало в сексуальную связь с дорогими подарками. Женщина призналась, что понимала греховность своего поведения, но отказаться от денег не могла.

«Бедность пугает», — сказала он в интервью.

С лидером общины из Пхитсанулока она впервые занялась сексом в его автомобиле на стоянке буддийского колледжа. Эмсават заявила, что чувство вины притупляло то, что многие монахи состояли в отношениях с мирянками.

«Сначала было чувство вины, но потом мы увидели, что другие занимаются тем же, и нам стало уже не так стыдно», — Вилаван Эмсават, интервью программе «Горячие темы».

Все это выглядело бы просто историей о девушке из бедной семьи, которая нашла способ прокормить детей, пользуясь благосклонностью состоятельных монахов, если бы не находки следователей.

Выяснилось, что Эмсават дотошно документировала все свои сексуальные похождения с духовными лицами. У нее нашли пять смартфонов и других устройств. В их памяти содержалось более 80 тысяч фотографий и видеозаписей, на которых она занимается сексом с монахами.

Следователи убеждены, что когда в отношениях женщины с монахами что-то шло не так, она начинала банально шантажировать их. В итоге размах деятельности Эмсават стал сравним с работой крупного предприятия. В CIB установили, что только за последние три года она получила от своих возлюбленных как минимум 350 миллионов батов (926 миллионов рублей).

При этом, в мошеннической схеме, как утверждается, участвовали ее мать, сестра и муж. Тайные встречи с некоторыми монахами проходили в роскошном доме Эмсават в Бангкоке и всегда записывались на видео. Из троих детей женщины, младший — плод сексуальных отношений с одной из жертв. Она также заявила, что была беременна еще дважды, но любовники не то заставляли ее сделать аборты, не то уговаривали при помощи солидных пожертвований.

Цели Эмсават также вызывают сомнения. Выяснилось, что она спускала огромные деньги на онлайн-казино, а в момент ареста снова была на грани нищеты: на ее счетах нашли только 44 тысячи батов (около 100 тысяч рублей). Впрочем, не исключено, что изощренная преступница, которая принимала деньги от монахов даже в криптовалюте, сумела скрыть свои капиталы. Это еще предстоит выяснить.

Король Таиланда лишил новых титулов 81 монаха после скандала с Эмсават

В день ареста Эмсават, 15 июля, король Таиланда Рама X неожиданно издал указ, которым отменил присвоение новых титулов 81 духовному лицу. Четверо из них лишились высших титулов в буддийской иерархии, а еще 77 — понижены в иерархии. Особенно это интересно, учитывая, что приказ о повышении монахов был издан только 22 июня в честь грядущего 68-го дня рождения монарха.

Причины столь резкой перемены настроений Рамы X не называются, однако, скорее всего, связаны они именно с событиями вокруг Эмсават. Отмечается, что решение было принято на фоне недовольства короля «недостойным поведением монахов и нарушениями монастырской дисциплины».

19 июля стало известно, что заместитель комиссара Центрального следственного бюро Таиланда, генерал Джаруникат Панкаев, взял под личный контроль расследование многочисленных случаев хищений и неподобающего поведения среди духовенства. Он лично посетил несколько храмов, где допрашивал лишенных сана высших монахов.

Панкаев прославился в 2017 году именно борьбой с нерадивым священством, так что теперь ему снова дали карт-бланш на ликвидацию очередного крупного скандала в духовной среде.

Что же касается Эмсават, то по ее поводу высказываются самые разные мнения. Одни считают ее злодейкой, которая заманила монахов в свои сети и использовала их, разрушив жизни святым людям. Другие, наоборот, защищают Эмсават и утверждают, что тайское духовенство и так прогнило насквозь, погрязло в разврате и коррупции. Почему бы бедной женщине не подзаработать на этом?

Впрочем, CIB, похоже не собирается давать спуска никому. Эмсават там назвали опасной женщиной и закоренелой преступницей. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Вероятно, тем же, чем подобные скандалы заканчивались раньше: пройдут громкие разбирательства, виновные лишатся сана, Эмсават будут судить, а через некоторое время все вернется на круги своя.