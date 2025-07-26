В Кузбассе поймали шоколадного вора

В Ленинске-Кузнецком сладкоежка попытался вынести из магазина плитки шоколада, но был пойман.

© unsplash

Житель Ленинска-Кузнецкого пришел в один из магазинов города. 43-летний мужчина остановился у витрины с шоколадом, после чего, как ему показалось, незаметно сложил несколько плиток в сумку.

Горожанин попытался миновать кассовую зону, но был остановлен местными сотрудниками. Они нажали тревожную кнопку. Выяснилось, что мужчина похитил 21 плитку шоколада на общую сумму 3 000 рублей.

В указанную торговую точку прибыли росгвардейцы. Они задержали злоумышленника и передали его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Также, сообщает Росгвардия Кузбасса, выяснилось, что ранее мужчина уже нарушал закон.