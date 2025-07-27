В Китае популярность Лабубу способствовала появлению "игрушечных врачей"

Мода на Лабубу привела к тому, что в Китае развивается новый бизнес - здесь появились "игрушечные врачи", которые чинят таких кукол после поломок. Как сообщает газета South China Morning Post, цена ремонта составляет 10% от цены игрушки, при том, что обычная, неколлекционная Лабубу стоит в КНР в среднем 99 юаней (около $14).

Как указывает издание, таких кукол часто носят модницы на сумочках, и это нередко приводит к повреждениям фигурок. Кроме того, куклы пачкаются, а "игрушечные врачи" помогают восстановить их чистоту. Пользователи в соцсетях Китая делятся советами, как устранить царапины и сделать мех куклы блестящим, но "игрушечные врачи" делают это профессионально.

Газета приводит мнение такого "медика", который называет себя Хартман. Он сообщил, что только за последний месяц починил порядка 100 Лабубу. Хартман заявил газете, что чувствует себя "врачом, который лечит болезни и спасает жизни".

Эту игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. В 2024 году The Monsters стала самой популярной серией Pop Mart, показав рост выручки на 726,6% и достигнув продаж в 3,04 млрд юаней (более $423 млн).

При этом "игрушечные врачи" чинят и других кукол: сумочки модниц Гонконга и материкового Китая обязательно украшены различными персонажами. Кроме Лабубу среди девушек и молодых людей здесь популярны, например, Молли - девочка "с упрямо поджатыми губками", разработанная гонконгским дизайнером Кенни Вонгом. Еще есть Паки (Pucky), которая тоже продается в закрытых коробках, и ряд других.