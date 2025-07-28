Найдена самая маленькая в мире змея, которую давно считали вымершей

В Барбадосе нашли самую маленькую в мире змею, которую ученые уже стали считать вымершей. Об этом пишет CBS News.

Барбадосскую нитевидную змею заметил сотрудник министерства окружающей среды страны Коннор Блейдс. Он рассказал, что отправился в лес вместе с командой. Одна ее часть искала змею, в то время как другая — изучала редкое на острове дерево. Маленькая змея нашлась под камнем. Блейдс тут же забрал ее в лабораторию на изучение.

Блейдс объяснил, что барбадосскую змею (Tetracheilostoma carlae) можно легко спутать с браминским слепуном — змейкой, похожей на дождевого червя. Однако ему повезло: он нашел именно барбадосскую нитевидную змею. Это произошло впервые за 20 лет. В последний раз маленькая змея попадала в поле зрения ученых в 2005 году.

Представители вида Tetracheilostoma carlae слепы. Они роют норы, питаются термитами и муравьями и откладывают за один раз только одно яйцо. Взрослые барбадосские змеи достигают в длину всего 10 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в британской деревне змееловы поймали пятого за две недели сетчатого питона, которые считаются одними из самых длинных змей в мире. Предполагается, что питоны были чьими-то домашними питомцами, которых выбросили из-за финансовых проблем.