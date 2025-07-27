Знаменитый остеопат 12 лет следил за разными женщинами и попал в тюрьму

В Великобритании датского остеопата, работающего с оскароносными актерами и победителями Олимпиады, отправили в тюрьму за вуайеризм. Об этом сообщает «Би-би-си».

Знаменитый врач Торбен Стиг Хесборг 12 лет тайно снимал женщин в своей клинике, в метро, на пляжах, автобусных остановках и пешеходных дорожках. 64-летний мужчина также следил за ними в их домах с помощью системы скрытых камер. Согласно данным следствия, его жертвами стали около двух тысяч женщин.

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала Хесборга одним из самых плодовитых вуайеристов Лондона. Он попался возле женского общежития: сидел под окнами студенток в машине с телескопом и камерой. Его приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Он 10 лет прятал камеры в общественных туалетах и домах клиентов.