Мошенник выдумал несуществующие страны и выдавал себя за их посла

Мошенника, который открыл несколько посольств несуществующих стран, арестовали в Индии. Мужчина обманывал местных жителей, предлагая им работу за рубежом.

По данным следствия, 47-летний Харшвардхан Джайн арендовал помещение, в котором развернул деятельность дипломатических представительств несуществующих государств. Одно из них он назвал Себорга, другое Западная Арктика. В ходе обыска у него изъяли четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами. Кроме того, полиция обнаружила множество фейковых фотографий, на которых Джайн изображен в компании президентов и глав правительств различных стран. Также были обнаружены поддельные печати МИД Индии и почти трех десятков других стран.

Он приглашал на собеседования людей, которые искали работу за рубежом, и обещал, что поможет им с трудоустройством. За свои услуги мужчина требовал денежное вознаграждение. Помимо этого, Джайна подозревают в отмывании денег за границей через подставные компании, передает агентство Associated Press.

Ранее мошенник под видом продюсера выманивал деньги у подростков и их родителей. Обманутыми оказались десятки семей из Москвы и Санкт-Петербурга. Мужчина обещал за денежное вознаграждение организовать участие подростков в различных культурно-массовых мероприятиях. Пострадавшие семьи обратились в правоохранительные органы.