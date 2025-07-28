Врачи играли в бинго во время операции и потеряли пациента

В штате Колорадо, США, врачи играли в музыкальное бинго во время операции и потеряли пациента. Об этом пишет HealthExec.

© Lenta.ru

Хирург Старк Джонсон и анестезиолог Майкл Урбан проводили рядовую операцию по удалению катаракты. Перед ними на операционном столе лежал 56-летний Барт Райтер. Врачи часто слушали музыку во время работы, однако в тот день решили еще и поиграть. Они сопоставляли имена артистов 1970-80-х годов с буквами слова bingo.

«Так, например, если бы группа 70-х годов Bee Gees пела песню, это была бы буква B», — объяснил Урбан.

Врачи отвлеклись и не заметили, как жизненные показатели Райтера, находящегося под наркозом, стали падать. Сердце пациента остановилось. Узнав о произошедшем, вдова Райтера подала на Джонсона в суд. Хирург заявил, что во всем виноват его коллега: тот якобы отключил монитор, который позволял следить за состоянием пациента, и не сообщил об ухудшении его состояния вовремя. Урбан отказался признать себя виновным. Дело было урегулировано до суда. Как оно разрешилось — неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Тайване мужчина обвинил врачей в уменьшении пениса вдвое и подал на них в суд. Ответчики предоставили судье медицинскую карту и снимки, из которых следует, что операция была сделана без ошибок.