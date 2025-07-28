Женщине не удалось пронести черепах в бюстгальтере через КПП

В США задержали женщину, попытавшуюся пронести в аэропорт черепах, спрятанных в бюстгальтере, пишет NDTV.

Управление транспортной безопасности США сообщило о необычном инциденте в международном аэропорту Майами: женщина была задержана за попытку пронести через контрольно-пропускной пункт двух живых черепах, спрятанных в своем бюстгальтере. К сожалению, одна из рептилий не выжила, а вторая была передана Департаменту рыболовства и дикой природы Флориды для дальнейшего ухода и оценки состояния.

Чиновники напомнили, что путешественники могут перевозить домашних животных, включая черепах, через пункты досмотра, но при этом животных необходимо извлекать из переносок и держать отдельно.

«Обратите внимание: мы сказали «перевозить», а не «прятать под одеждой»», — уточнили в ведомстве, призвав пассажиров заранее уточнять правила перевозки животных у авиакомпаний.

Сама же женщина мотивы своего поступка объяснить не смогла.