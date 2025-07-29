Мужчина проник в заброшенный дом и нашел там секс-игрушки и резиновую куклу

В Южном Онтарио, Канада, блогер Дэйв нашел заброшенный дом с секс-игрушками внутри. Об этом пишет Jam Press.

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Дэйв проник в дом, владельца которого не стало в 2022 году в возрасте 79 лет.

«Я быстро понял, что человек, который жил здесь, должно быть, был болен, из-за кровати в гостиной, ходунков и нескольких пузырьков с таблетками, разбросанных повсюду», — рассказал мужчина.

Он отметил, что не знает всей истории домовладельца и не понимает, почему никто из родственников не забрал его вещи и не продал дом.

По словам Дэйва, все комнаты в доме были захламлены. В одной из них он наткнулся на резиновую куклу, порножурналы и эротические снимки каких-то мужчин, сделанные на старую цифровую камеру и распечатанные на домашнем принтере.

Блогер уверен, что эти вещи не принадлежали пожилому владельцу. Он предположил, что некоторое время в доме жили бездомные. Рядом он заметил множество окурков и приспособление для употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что в городе Кэмелфорд, Великобритания, городской исследователь по имени Шон Пайпер проник в заброшенный дом. Внутри Пайпер увидел таинственную коллекцию ремней, висящую над камином.