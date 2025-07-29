Жены многоженца рассказали о трудностях сексуальной жизни

Жительницы штата Юта, США, вышли замуж за многоженца по имени Колтон. О трудностях, поджидавших их при совместной жизни, они рассказали на YouTube-канале Love Don’t Judge.

Колтон женился на Тами 12 лет назад и спустя пару лет брака нашел себе вторую супругу — Софи. Тами и Софи вспоминают, что первые два года жили раздельно. Съехавшись, они долго притирались друг к другу из-за разных характеров.

Софи призналась, что боялась не оправдать ожиданий Колтона. Тами же ревновала мужа к Софи и не понимала, зачем ему вторая супруга.

Женщины рассказали, что живут раздельной сексуальной жизнью: у каждой из них есть своя спальня. Одну ночь Колтон проводит с одной женой, а вторую — с другой. По словам Софи и Тами, им сложно с этим мириться.

Несмотря на все трудности, женщины относиться друг к другу как сестры. У них трое детей: двух родила Софи, а одного — Тами. Тами призналась, что это тоже давит на нее. Она начала готовиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Мужчина объяснил, что стал двоеженцем из-за религии: он вырос среди мормонов, поэтому считает, что семья должна быть как можно больше. При этом Колтон признается, что его второй брак не зарегистрирован официально, поскольку в Юте запрещено многоженство.

Ранее сообщалось, что бразильский манекенщик Артур Урсо, живущий с четырьмя любовницами сразу, развелся с первой женой. Они провели церемонию прощания на нудистском пляже.