Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

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Британку Дебби Вуд в соцсетях назвали «самой ревнивой женщиной в мире» после того, как в передаче «Этим утром» она рассказала о ежедневном тесте на верность для своего мужа Стива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность
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По словам Вуд, ее муж проходит детектор лжи каждый раз, когда приходит домой. Женщина объяснила свой страх измены тем, что в начале их знакомства ее избранник встречался с другой девушкой. Ревность Вуд настолько вышла из-под контроля, что она даже стала проверять банковские выписки мужа и записи телефонных разговоров.

«Когда у тебя есть хороший мужчина, ты должна его удержать, правда?» — объясняет она свое контролирующее поведение.

Кроме того, Вуд запретила мужу смотреть телепередачи с участием женщин после того, как однажды увидела рекламу бритвенного станка и зациклилась на мысли, что его привлекает снявшаяся в видео модель. Через год после участия шоу супруги рассказали журналистам, что их отношения улучшились. Регулярные проверки на детекторе лжи стали нечастыми, а Вуд якобы смогла преодолеть свою ревность, которая, по ее словам, была вызвана предыдущими «травматическими» отношениями.

Ранее стало известно о женщине, которая узнала об измене мужа благодаря тому, что он надел необычную одежду на работу. По словам обманутой жены, однажды он пошел в офис в джинсах.