Преступника по ошибке выпустили из самой жуткой тюрьмы США

В США 30-летнего преступника Халила Брайана по ошибке выпустили из тюрьмы прихода Орлеан, откуда ранее смогли сбежать 10 заключенных. Об этом сообщает NBC News.

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Надзиратели должны были отпустить на свободу другого человека. Однако из-за похожих фамилий они перепутали его с Брайаном.

«Хотя наши системы построены таким образом, чтобы выявлять эти несоответствия, человеческий фактор привел к сбою в процессе проверки», — заявила шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон. Она извинилась перед местными жителями и объявила о начале поисков опасного преступника.

Брайана призывают сдаться добровольно. Он отбывал срок за вторжение в чужой дом, нападение при отягчающих обстоятельствах и домашнее насилие. Кроме того, он обвиняется в хранении краденого имущества, предметов, необходимых для употребления наркотиков, и сопротивление полицейским.

Тюрьму считают одной из худших в стране, потому что только в 2012 году Orleans Parish Prison 600 раз вызывали скорую. Больше половины из пациентов были жертвами насилия — это означает, что там кого-то калечили почти каждый день. Также грандиозная трагедия случилась в тюрьме во время урагана «Катрина» в 2005 году. Надзиратели просто бросили 650 заключенных в камерах на несколько дней.

Ранее сообщалось, что один из беглецов из тюрьмы прихода Орлеан выложил видео, в котором заявил о своей невиновности. Заключенный обратился за помощью к президенту страны Дональду Трампу и рэперу Lil Wayne.