Легендарного «призрака» поймали на фото в горах Башкирии

В Башкирии пара туристов поймала в объектив фотокамеры легендарного «призрака». Об этом сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии республики во «Вконтакте».

Путешественники из Оренбурга Евгения и Михаил Сафроновы на рассвете поднялись на вершину горы в природном парке «Мурадымовское ущелье» и увидели загадочный силуэт.

Оказалось, что туристам посчастливилось наблюдать на облачном фоне собственные тени, окруженные сияющим радужным ореолом.

Это и есть Брокенский призрак — оптический феномен, при котором наблюдатель видит увеличенное изображение своей тени, проецируемое на облака или туман, часто с цветной глорией. Название пришло от горы Броккен в Гарце, Германия. Именно там явление можно наблюдать особенно часто из-за особенностей ландшафта. Для его появления нужны идеальные погодные условия: высокогорье, плотный туман, а также низкое солнце.

Ранее в российском городе на камеру попало падение тела космического происхождения.