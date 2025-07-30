Житель США бросил четверых малолетних детей в стоящей на жаре машине и на час ушел в секс-шоп. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в городе Финикс, штат Аризона, в четверг, 24 июля. Об автомобиле, в котором были заперты четверо детей, в полицию сообщили прохожие. Температура воздуха в городе поднялась выше 40 градусов по Цельсию, при этом двигатель машины был выключен, и в ней не работал кондиционер.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли машину и спасли детей в возрасте двух, трех, четырех и семи лет. Температура в салоне достигала 51 градуса. Детям сразу же дали воды и пересадили их в полицейский автомобиль с кондиционером. Вскоре выяснилось, что своих отпрысков в раскаленной машине запер 38-летний Асенсио Ларго. Более того, оказалось, что сделал это мужчина ради похода в секс-шоп The Adult Shoppe, где он провел час.

Это заведение рекламируется, как «игровой зал для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами, где создана уникальная атмосфера для сексуальных экспериментов». Сотрудникам полиции пришлось отправиться в секс-шоп и искать Ларго там. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медики установили, что у пострадавших наблюдались признаки теплового удара, изменение цвета кожных покровов и обильное потоотделение. Температура их тел достигла 38 градусов. Детей доставили в ближайшую больницу. Ларго арестовали по обвинениям в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для их жизни.

В апреле 2024 года сообщалось, что жительница США бросила маленьких детей одних и уехала в круиз. Детей спасли сотрудники полиции.