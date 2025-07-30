Болельщики занялись сексом на переполненном стадионе

В Нью-Йорке мужчина и женщина занялись сексом на трибуне переполненного стадиона в разгар бейсбольного матча. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел на стадионе Yankee Stadium в Бронксе во время игры между командами New York Yankees и Philadelphia Phillies. Мужчина был одет в кепку и майку команды Phillies.

На записи, сделанной с задних рядов, видно пару, которая расположилась на своих местах. Все происходило днем на глазах у многочисленных болельщиков.

«Это безумие какое-то», — сказал на видео человек, сидевший на одном из соседних рядов.

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.