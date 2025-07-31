Россияне нашли в Таиланде рвоту стоимостью 11 миллионов рублей

Пара туристов из Санкт-Петербурга обнаружила на пляже в таиландском Пхукете семикилограммовую амбру — затвердевшую рвоту кашалота — стоимостью почти 11 миллионов рублей. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

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Это вещество называют «морским золотом» и используют для придания стойкости аромата в парфюмерии. Путешественники отнесли находку в два центра морских исследований. Там им сообщили, что амбра свежая, но для подтверждения ее ценности нужно отвезти находку в местный университет морских исследований, расположенный в 500 километрах от Пхукета.

— Кладоискатели посетовали, что времени до отлета в Питер мало, и оставили находку у друзей. Говорят, в следующий свой визит будут заниматься оформлением документов. Продавать там же, на месте: вывозить амбру из Таиланда категорически запрещено, — говорится в публикации.

Один килограмм амбры стоит от 1,6 до 3,2 миллиона рублей, передает Telegram-канал.

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