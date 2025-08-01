Врачи-убийцы маскировали яд под лекарство: жуткие истории из больниц

Есть профессия, представителям которой мы привыкли доверять больше, чем тем же полицейским или журналистам. Согласитесь, что особую роль в жизни каждого из нас играют медики – люди, которым мы безоговорочно доверяем свою жизнь. На них возлагаем надежды, им верим больше, чем себе, считая их профессию самой гуманной в мире. Однако, как известно, из каждого правила есть исключения. В нашей статье пойдет речь о жестоких врачах-убийцах, сгубивших не одну человеческую жизнь.

«Смертельный коктейль»

В США к непомерно высокому сроку наказания приговорили Рейналдо Ортиса, врача-анестезиолога, признанного виновным в преднамеренном лишении жизни нескольких своих пациентов. Ему предстоит провести в заключении… 190 лет!

В клинике, где долгие годы трудился профессиональный и добросовестный медик, которым восхищались коллеги и обожали многие пациенты, поначалу не могли поверить, что всеобщий любимчик оказался настоящим «доктором Смертью». Удивительно, но окружающие даже подумать не могли, что череда летальных исходов больных на операционном столе – это не «Божий промысел», а дело рук Ортиса.

Самым «урожайным» на внезапное ухудшение самочувствия некоторых пациентов во время хирургического вмешательства оказался 2022 год. Тогда за одно лишь лето в клинике, где работал вышеупомянутый медик, произошло свыше десятка необъяснимых ЧП, которые не поддавались логическим объяснениям.

«Мы не могли найти сходства во всех этих случаях. Оперировали разные врачи, которым ассистировали разные медсестры, это происходило в разных операционных, - позже пояснила полицейским администратор больницы Эшли Беркс. - Мы изучили всё и были крайне озадачены. Мы отчаянно пытались понять, что пошло не так».

В итоге на чистую воду коллегу вывел другой анестезиолог Чак Марсден. Началось все с того, что в очередной раз по неизвестной причине один из пациентов оказался в критическом положении, хотя никаких причин для этого явно не было.

Чак принялся осматривать все использованные во время хирургического вмешательства бутыли для внутривенных инъекций. На одной из них он и обнаружил малозаметное отверстие, которое могло остаться от иглы. Позже в емкости была обнаружена смертельная доза лидокаина, бупивакаина и адреналина – смертоносного «коктейля».

Доктор Марсден, как позже сам рассказал суду, понял: череда инцидентов в больнице - не случайность. После внимательного изучения видеозаписей с камер наблюдения в хирургическом отделении удалось выйти на преступника.

Каждый раз, когда случалось ЧП, к шкафу с медицинскими препаратами подходил анестезиолог Рейналдо Ортис. Казалось бы, что в этом удивительного? Однако коллег насторожил тот факт, что он уносил куда-то пакеты с препаратами, а потом возвращал обратно.

«Доктор Ортис отравлял случайные пакеты для внутривенных вливаний, по-видимому, не заботясь о том, кому именно они навредят, - сообщила позже прокурор Лейга Саймонтон. - Он владел невидимым оружием – «коктейлем» из останавливающих сердце препаратов и маскировал его под лекарство, предназначенное для спасения пациентов».

Впрочем, причины, по которым Ортис так поступал, остались неведомыми. Своих мотивов анестезиолог не объяснил, вины не признал. Следствие предположило, что его действия могли быть вызваны какими-то личными неудачами. Суд в итоге вынес свой вердикт – 190 лет тюремного заключения.

Пожизненно... и не единожды!

Описанная выше история, к сожалению, не единственная в мировой медицинской практике. В разных странах мира фиксировались подобные случаи, а сколько их осталось «за кадром» - неведомо. К примеру, нейрохирург, опять же американский, Кристофер Дантч в течение определенного времени «провалил» 33 из 38 сделанных им операций. Пациенты либо скончались, либо навсегда остались парализованными.

Правда, полиция заинтересовалась этим персонажем спустя несколько лет после ряда гражданских исков, предъявленных ему за повреждения, полученные во время проводимых операций. В итоге Дантч был арестован и приговорен к пожизненному лишению свободы за 12 доказанных фактов смертей и умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Еще одним доктором, регулярно отправлявшим пациентов в иной мир, был Гарольд Шипман. На протяжении нескольких десятилетий он пользовался большим уважением среди коллег и пациентов. Однако в конце 90-х сослуживцы заметили большой процент смертности среди тех людей, которых лечил доктор Шипман.

Позже местный таксист подтвердил – он не раз возил пациентов, причем, далеко не безнадежных, к этому врачу, но все они в итоге умирали. Правда выяснилась после того, как одна пациентка перед смертью неожиданно завещала все свое имущество Шипману, исключив из завещания членов семьи. Проведя эксгумацию, полиция выяснила – женщина скончалась от большой дозы запрещенных веществ.

«Расследование помогло раскрыть правду о целой серии преступлений с одной и той же схемой. Убийца вводил пациенткам смертельные инъекции, а сам подделывал медицинские документы и их завещания», - рассказали впоследствии представители правоохранительных органов.

В 2000 году доктора Шипмана приговорили к 15 пожизненным срокам заключения за гибель 218 пациентов (и это только доказанные случаи). Спустя четыре года он был обнаружен мертвым в своей камере. Такие вот жуткие истории из медицинской практики. Надеемся, что после их прочтения вы, уважаемые читатели, не станете меньше доверять своим лечащим врачам.