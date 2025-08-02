Обклеенная айфонами женщина удивила полицейских своей смертью

Молодая женщина умерла в Бразилии, но обстоятельства гибели вызвали ошеломление у полиции. Об этом пишет Mirror со ссылкой на правоохранителей.

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Мертвую 20-летнюю женщину нашли с 26 iPhone, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе, говорится в статье.

Подчеркивается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи предположили, что женщина была частью операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов.

По данным издания, расследование продолжается. Местные власти сообщили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти.

Ранее жительница Филиппин вместе с пятилетним племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и умерла от удара током. Девушка присела на металлическое заграждение возле здания городского совета, но потеряла равновесие и упала на украшенную гирляндами платформу. Ее несколько раз сильно ударило током, после чего она потеряла сознание. Врача не удалось ее реанимировать.