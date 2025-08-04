Друг рассказал о реакции мужа порнозвезды на секс с тысячей мужчин
Друг пожалел мужа порнозвезды Бонни Блю, прославившейся 12-часовым секс-марафоном с тысячей мужчин. Об этом пишет издание Daily Star.
Бонни Блю много лет была замужем за регбистом Олли Дэвидсоном. По словам его знакомого, он был в ярости, когда та начала устраивать все более вызывающие секс-марафоны, и теперь не желает иметь с ней ничего общего.
Все это шокирует. Она, наверное, все это делает для пиара. Мы все его жалеем, — знакомый Олли Дэвидсона
В документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю» Олли Дэвидсон хвалит порнокарьеру Бонни Блю. Сама порнозвезда неоднократно говорила, что у них прекрасные отношения. Сейчас они собираются развестись.
Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа.
«У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.