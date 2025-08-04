Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

В Приморье местные рыбаки стали свидетелями необычного зрелища — краб залез верхом на медузу и прокатился на ней. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадры попал момент, когда краб, сидя на медузе, проплывает близко к оператору и машет в этот момент клешнями.

«Теперь я видел все», «Вот она, эволюция! Следующий этап: рыба», — прокомментировали увиденное юзеры.

Ранее сообщалось, что проект по восстановлению популяции камчатского краба запустили в Приморском крае. Для этого ученые осуществили экспериментальный выпуск молоди этого ракообразного в акватории залива Петра Великого возле острова Русский.