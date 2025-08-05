Рыба упала с неба и обесточила целый город

В Канаде пожар и отключение электричества произошли по вине упавшей с неба рыбы. Об этом сообщает Straits Times.

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30 июля Эшкрофт, небольшой город в Британской Колумбии с населением 1,5 тысячи человек, оказался обесточен. Примерно в это же время пожарным поступил вызов о возгорании в сельской местности в окрестностях города. Им удалось быстро потушить огонь на площади около 0,4 гектара благодаря помощи местных фермеров и сотрудников энергокомпании BC Hydro.

Как показало расследование, пожар устроила рыба, чьи обугленные останки нашли под линиями электропередачи. Предполагается, что скопа летела с добычей с реки, находящейся примерно в трех километрах от места возгорания, и случайно уронила ее прямо на провода. При контакте произошел обрыв провода, а искры упали на сухую траву. Начавшееся с искр пламя стало причиной пожара.

«Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее», — предположили в пожарной службе Эшкрофта.

Пожарные также допустили, что скопа «устала от сырой рыбы и решила попробовать жареную». Сама птица не пострадала и скрылась с места происшествия.

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