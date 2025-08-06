Шестиметровой змее отомстили за проглоченных коз

В Бангладеш жители деревни отомстили гигантскому питону, который несколько дней охотился на их коз. Об этом сообщает издание Bangla News 24.

Первоначально фермеры из бангладешской деревни Бобартхол думали, что животных кто-то украл. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то своими глазами не увидел шестиметрового питона, пытающегося проглотить очередную козу.

Коза отчаянно кричала, поэтому на помощь сбежались находившиеся неподалеку люди. Они вооружились палками, мачете и другими подручными средствами и принялись бить змею. Несмотря на это, питон успел проглотить добычу.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду.