Полицейского поймали во время съемки видео под юбкой девушки

Полицейского из Японии поймали на апскертинге. Он снимал видео под юбкой у незнакомки и попался коллегам, сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 3 августа в торговом центре в поселке Итиномия. По данным местной полиции, Юити Номура, помощник начальника отдела общественной безопасности полиции префектуры Гифу, засунул сумку со смартфоном под юбку 26-летней незнакомки. Известно, что в этой сумке было отверстие, вероятно, специально проделанное ради съемки.

Находившийся рядом мужчина окликнул злоумышленника. Тот попытался скрыться, но мужчина погнался за ним и поймал. В итоге 44-летнего сотрудника полиции, у которого в тот день был выходной, задержали по подозрению в попытке тайной съемки женского нижнего белья.