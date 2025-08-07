Хозяйка борделя рассказала о странных причинах мужских измен

Хозяйка британского борделя перечислила странные причины, по которым мужчины прибегают к услугам проституток. Об этом пишет News.com.au.

© Lenta.ru

Кэтрин Денуар девять лет является управляющей одного из крупнейших европейских борделей. Женщина рассказала, что часто была свидетельницей того, как ее клиенты самым глупым образом попадались на изменах своим женам и возлюбленным. Например, некоторые снимали деньги на поход в публичный дом с общего семейного счета или забывали отключить геолокацию на телефоне.

При этом Денуар утверждает, что некоторые мужчины пользуются услугами секс-работниц по довольно странным причинам.

«Некоторые мужчины счастливы в браке, любят своих жен, но секса у них нет. Им не хочется ни заставлять жену делать то, чего ей не хочется, ни ввязываться в интрижку с любовницей. Они считают, что в эмоциональном плане это более рискованно, чем посещение секс-работницы», — пояснила британка.

Другие клиенты, по словам Денуар, стесняются раскрывать возлюбленным свои сексуальные фантазии, например страсть к БДСМ, и поэтому идут в публичный дом. Еще одна группа мужчин использует общение с проституткой вместо похода к психологу. Они просто рассказывают им о своих проблемах.

Денуар также заявила, что есть мужчины, у которых все отлично в отношениях, однако походы в публичный дом для них — часть образа жизни.

«Даже если у них дома все хорошо, они все равно хотят чувствовать себя чемпионами — сексуальными и желанными», — подытожила британка.

Ранее Денуар рассказала о клиентах, которые больше всего его удивили. В частности, женщина заявила, что одним из посетителей ее заведения был политик, публично рассуждавший о важности брака и традиционных семейных ценностях.