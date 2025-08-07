Мужчина угнал «скорую помощь», чтобы сразить возлюбленную

В Первомайске местный житель угнал машину "скорой", чтобы произвести впечатление на даму сердца. 60-летний Дон-Жуан может получить срок до 5 лет лишения свободы, передает Telegram-канал Ni Mash.

Житель Первомайска Нижегородской области угнал автомобиль "скорой помощи". Мужчина находился подшофе. Он увидел ключи в замке зажигания и решил воспользоваться случаем. 60-летнего угонщика задержали сотрудники полиции. В свое оправдание он сказал, что пытался таким необычным образом завоевать сердце возлюбленной дамы.

Оценила подруга злоумышленника его поступок или нет, остается за кадром. В отношении кавалера возбуждено два уголовных дела за угон и вождение в нетрезвом виде.

Наказание по этим статьям предусматривает до 5 лет лишения свободы.