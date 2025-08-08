Глава американской разведки признала вероятность существования инопланетян

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард высказалась по поводу возможности существования инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

44-летняя Габбард сделала заявление, которое многие посчитали сенсационным, в подкасте Миранды Девайн Pod Force One. На вопрос ведущей, верит ли она в возможность существование инопланетян, глава американской нацразведки ответила: «Да».

«У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», — сказала Габбард.

Она добавила, что подконтрольные ей ведомства продолжают искать правду об НЛО и обязательно поделятся находками с американцами. Габбард признала, что пока не может открыто высказаться по поводу этих поисков, но все будет обнародовано, «когда придет время».

Многие люди, интересующиеся темой НЛО, назвали заявления Габбард сенсационным, так как она стала первым столь высоким представителем властей, который не дал однозначно отрицательного ответа на вопрос о существовании инопланетян.

Габбард является ближайшим советником президента США Дональда Трампа и готовит для него ежедневный секретный отчет о работе разведок.

