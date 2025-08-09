В московской больнице пациенту пытались передать сюрприз в наушниках

В московской больнице курьер пытался передать пациенту наркотики, спрятанные в наушники. Об этом сообщает Росгвардия.

© Мослента

Во время патрулирования территории правоохранители получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. К стражам правопорядка обратился охранник больницы, который сообщил, что иностранный гражданин, представившийся курьером, доставил посылку для неизвестного пациента. Но указанный в курьерском приложении номер телефона не отвечал.

При проверке содержимого коробки охранник заметил подозрительное поведение курьера и сверток, обмотанный изолентой, который был спрятан в одном из наушников. Росгвардейцы задержали сотрудника службы доставки. Наушник вскрыли и изъяли пакетик. Экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотическим веществом, гашишем.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который оборудовал в квартире лабораторию по производству синтетических наркотиков.