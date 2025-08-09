В Нижнем Новгороде психолог начал приставать к пациенткам прямо на сеансах

Пациенты в Нижнем Новгороде жалуются на психолога, который якобы до них домогается на сеансах. Об этом сообщается в сюжете «Кстати…».

© В городе N

По словам одной из пациенток, на последнем сеансе, на который она приходила к этому мужчине, он предложил ей поцеловаться. Они это сделали, сообщила девушка. Но сразу после она впала в «оцепенение и ступор». Более того, «врач» предложил заканчивать все сессии таким образом.

По словам психолога, Екатерины П., она собирала о нем информацию и обнаружила, что он является пикап-тренером с 2009 года, имеет свой сайт и видеоблог, где обучает мужчин соблазнению. В одном из роликов он учит мужчин знакомиться с девушками в женском туалете, а в другом — как соблазнить девушку лучшего друга.

«В научной психологии нет методов лечения поцелуями, интимными прикосновениями», — добавила другой психотерапевт Елена Ж.

Как она рассказала, когда человек находится в уязвимой позиции, а пациентка именно в такой и была, то все эти действия расцениваются как насилие. Елена Ж. добавила, что в какой-то момент обнаружила анкету пикап-мастера на популярном сайте по поиску врачей. Но сертификат о профильном образовании не был подтвержден.

Журналисты выяснили, что мужчина до сих пор ведет прием, причем на базе одной из городских стоматологий. Они позвонили в медучреждение, где им эту информацию подтвердили. На ресепшене на вопросы, есть ли у мужчины спецобразование, ответа уже не последовало.

Однако мужчина вышел на связь с журналистами и сообщил, что уже по поводу этой ситуации общался с полицией и прокуратурой. Он заявил, что конфликт был разрешен. Свои ролики в интернете он описал как хобби, добавив, что когда-то окончил курсы юмора.