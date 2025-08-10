НЛО по осени встречают: стоит ли ждать нападения инопланетян

Ученые Гарварда предположили, что инопланетяне могут прилететь на Землю уже в ноябре 2025 года. «Вечерняя Москва» вспомнила резонансные истории о «вторжении» НЛО на Землю.

© Вечерняя Москва

Астрофизики обнаружили в космосе неопознанный летающий объект, двигающийся в сторону Солнца со скоростью более 210 тысяч километров в час. Он получил название 3I/ATLAS. Некоторые ученые предположили, что это может быть замаскированный космический корабль инопланетян. Они подчеркнули, что последствия такого вторжения могут быть ужасными для всего человечества. Приблизится к Солнцу 3I/ ATLAS уже в конце ноября. Букмекерские компании начали принимать ставки: приземлится ли НЛО на Землю на этот раз.

Говоря о таких случаях, нельзя не вспомнить «Петрозаводский феномен». С сентября 1977-го по февраль 1978 года жители северо-запада СССР наблюдали необъяснимое явление. Тогда в Петрозаводске, населенных пунктах Карелии, Ленинградской области и в других местах был замечен объект, похожий на медузу: от него исходили длинные светящиеся полосы. Позже было выявлено, что в тот день запустили радиоэлектронный разведывательный спутник «Космос-955». Ракета оставляла в верхних слоях атмосферы следы, которые и заметили очевидцы. Но в то время в печати такое объяснение дать не могли: космодром, с которого запускали ракету, был засекречен.

«Розуэлльский инцидент» тоже вызвал резонанс. В 1947 году в американском штате Нью-Мексико обнаружили обломки неизвестного объекта. Сразу же пошли слухи: мол, это остатки внеземного космического корабля. В газетах сразу же появилось множество теорий, в том числе и очень странных. Армия сообщила, что это обычный метеозонд. Позже выяснилось, что это разработка в рамках сверхсекретного проекта «Могол». Программа предназначалась для обнаружения советских ядерных испытаний.

Николай Субботин, ученый-исследователь, создатель русской уфологической исследовательской станции RUFORS:

Про то, что это инопланетный объект, говорил только астрофизик Ави Леб. Он же, кстати, в своем блоге написал, что ему хотелось бы верить, что это внеземная жизнь. Но при этом ученый понимает, что это просто комета. Да, там действительно наблюдается аномальное поведение траектории, но уже 16 июля начали изучать состав объекта: он покрыт льдом. Более точно мы, конечно, поймем ближе к началу ноября. Именно в это время он будет удачно расположен, так что можно будет более подробно его изучить.

Между тем Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, в котором сообщается о гибели советских солдат в ходе атаки НЛО в 1980-х. «Вечерняя Москва» вместе с геологом и краеведом Николаем Новгородовым разобралась, может ли это быть правдой.