«Как будто мозг почесали». Почему все сошли с ума по дикому огурцу

В конце июля фанаты мемов устроили в Рунете абсурдный культ дикого огурца — овоща, который, по заверениям одного из блогеров, был предком современного огурца. Пользователи соцсетей ради шутки массово создавали психоделичные и вызывающие недоумение ролики о предках других овощей, фруктов, а затем и городов, видов маникюра и множества других вещей. Однако центром всех этих странных видео был именно дикий огурец. Откуда пошел этот тренд и чем он так зацепил любителей мемов, узнавала «Лента.ру».

Откуда взялся мем про дикий огурец?

Невольным создателем тренда стал тиктокер с ником Colossus, публикующий видео о разных интересных фактах. 20 января он выложил ролик, в котором показал, как разные фрукты и овощи выглядели до селекции. Одним из примеров стал огурец: тиктокер продемонстрировал, как овощ выглядит в настоящее время, а затем показал его возможного предшественника — шипастый маленький плод, который он назвал диким огурцом.

При этом фотографии растения, которое блогер назвал диким огурцом, взяты с различных ресурсов о садоводстве. Там эта культура обозначена как африканский дикий огурец, он же кивано.

«Как выглядели фрукты до вмешательства человека? Огурец сегодня. Дикий огурец. Морковь сегодня. Дикая морковь. Авокадо сегодня. Дикий авокадо», — фрагмент из ролика блогера Colossus.

В комментариях к ролику пользователи задались вопросом о достоверности представленной информации. Например, им показалось, что дикая морковь в видео тиктокера — обычная, но неспелая морковь, а вместо кукурузы он показал совершенно другое растение.

Тем не менее с момента публикации видео об овощах и фруктах набрало больше трех миллионов просмотров. «Ну и слава Богу, что люди вмешались», «Огурец раньше панком был просто», «Как люди вмешались, все сразу спокойные стали», «Их приручили, поэтому теперь они не дикие, а домашние», — шутили комментаторы.

Мемы о диком огурце

Мемом ролик об овощах и фруктах стал куда позднее, только в середине лета. Тогда в соцсетях начали массово появляться пародии на видео Colossus — похожие по оформлению шуточные ролики о происхождении разных овощей и фруктов, в которых изначальный посыл доводился до абсурда.

Чем именно пользователей TikTok так позабавило видео об овощах и фруктах, сказать трудно. Возможно, их внимание привлекло то, что в видео блогера Colossus безобидный рассказ о всем знакомых продуктах крайне странно сочетается с мрачной музыкой и монотонным искусственным голосом.

Как бы то ни было, обывателю, далекому от интернет-культуры, мемные видео, вдохновленные роликом про овощи и фрукты, покажутся практически бессмысленным набором картинок и звуков. Авторы этих видео намеренно коверкали названия продуктов, вставляли в видео странные, не относящиеся к теме картинки, неправильно подписывали овощи и фрукты («дикий кукуруз», «орбуз», «кукуруза завтра») и так далее, стараясь сделать контент намного более непонятным.

А главным символом тренда по какой-то причине стал именно дикий огурец. Чаще всего фанаты мемов просто ради забавы добавляли картинку с ним в разные случайные моменты своих видео.

Типичный пример такого мема: ролик обещает показать, как выглядел предок современного банана, но затем зрителю без всяких объяснений демонстрируют дикий огурец.

От овощей и фруктов фанаты мемов переключились на другое. Соцсети заполонили психоделичные ролики о диком кофе, диких супергероях, диких самоварах, диком тренажерном зале, диком маникюре, диком Иркутске и даже дикой Надежде Бабкиной (ролик появился в официальном TikTok-аккаунте артистки, что немало удивило пользователей). Конечно же, не обошлось в этих видео и без дикого огурца.

На пике популярности мема на дикий огурец можно было наткнуться в практически любом ролике на самые разные темы — отношений, психического здоровья, карьеры и не только. «Мне дикий огурец уже во снах снится», «Он меня преследует», «Снова этот огурец нашел меня», — то ли жаловались, то ли радовались комментаторы.

При этом многие заявляли, что абсолютно бессмысленный тренд веселит их по причине отсутствия в нем логики.

«Это прекрасно», «Мне как будто мозг почесали», — так они описали впечатления от мемов. А некоторые комментаторы в шутку даже предложили учредить в России День дикого огурца.

«И помните: морковь сегодня — дикий огурец. Авокадо сегодня, банан сегодня», — пользователь X с ником @ok_im_merging.

Что означает мем о диком огурце?

«Сколько лет должно быть, чтобы понять этот прикол?», «Мем про дикий огурец вызывает у меня желание забиться под одеяло и плакать со словами "я не понимаю"», «Умоляю, объясните мне мем про дикий огурец», — просили несведущие пользователи сети. В ответ их либо троллили фразами из мема вроде «огурец сегодня» или «дикий кукуруз вчера», либо все же поясняли: весь смысл как раз таки в абсурдности тренда, эффектах полной неразберихи и неожиданности.

В этом отношении огуречный тренд очень похож на мем «умный человек в очках». Его смысл был в том, что пользователи ради забавы массово распространяли старое фото блогера Яна Топлеса и создавали с ним лишенные смысла видео.

«Умный человек в очках сегодня: дикий огурец», — даже острили в X.

Частично мем о диком огурце — это высмеивание интернет-культурой ее же феноменов, ведь авторы абсурдных роликов намеренно нарушают типичные схемы построения контента в сети, словно глумясь над его негласными правилами. В то же время многие поклонники этого мема не придают ему столь глубокий смысл и попросту получают удовольствие от бесхитростных, но психоделичных роликов.

Что такое брейнрот?

Тренд с диким огурцом многие пользователи соцсетей отнесли к так называемому брейнроту. В последнее время этим термином описывают развлекательный контент, который не несет особой смысловой нагрузки, не отличается продуманностью и, как правило, вводит в ступор неподготовленного человека. Брейнрот-контент нередко создается с помощью искусственного интеллекта и может быть достаточно сюрреалистичным.

О брейнрот-мемах в сети массово заговорили весной 2025 года, когда интернет буквально захватили ролики со сгенерированными ИИ странными существами. Среди них были акула на трех ногах по имени Тралалело Тралала, наполовину крокодил и наполовину военный самолет Бомбардиро Крокодило, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы Балерина Капучино и другие нереалистичные создания.

Пользователи сети массово генерировали видео с битвами персонажей, сравнивали выдуманных героев по их силе и способностям, а также строили вокруг них целую вселенную, придумывая каждому свою историю.

К брейнроту также причисляют абсурдный интернет-сериал о «скибиди-туалетах» — унитазах с человеческими головами. В центре сюжета этого веб-проекта — противостояние главных героев камераменам, то есть людям в деловых костюмах с видеокамерами вместо голов. Сериал хаотичного толка, события в котором подчас не могут объяснить даже его фанаты, обрел миллионы поклонников по всему миру.

Как правило, брейнрот-контент наиболее востребован у детей и подростков. При этом феномен таких мемов еще недостаточно изучен, чтобы ученые могли делать однозначные выводы о его влиянии на пользователей.