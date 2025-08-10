Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По информации издания, она отвела питомца, мальтийскую болонку, на стрижку, и процедура длилась слишком долго — около четырех часов. Во время стрижки россиянка слышала громкий скулеж, а когда забрала животное, то грумер заявил, будто повредил сосуд в ухе собаки.

Лишь дома, когда женщина сняла защитный материал, увидела, что у болонки нет части уха. Москвичка планирует судиться с ветеринарным салоном.