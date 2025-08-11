Жители ЮАР пожаловались на голых любителей кровавых жертвоприношений

Жители района Паульсхоф южноафриканского города Йоханнесбург пожаловались властям на проходящие там по выходным кровавые жертвоприношения под барабанный бой. Об этом пишет The South African.

Обитатели мегаполиса заявили, что их пригород превратился в «зону беззакония», так как его облюбовали любители традиционных верований, которые все выходные отправляют ритуалы на берегу реки. По словам горожан, участники церемоний ходят голыми, разводят огромные костры, бьют в барабаны и на глазах у всех приносят животных в жертву богам.

«Мы наблюдаем просто шокирующие сцены: люди ходят голышом средь бела дня, забивают животных возле домов и по многу часов жгут костры. Речь уже не о культурной свободе, а об элементарном соблюдении санитарных норм, общественной безопасности и благопристойности», — заявил житель Паульсхофа Альберт Гамби.

В итоге горожане подали жалобу в полицию и Управление по охране окружающей среды. Район посетил министр сельского хозяйства Гаутенг Вуйисва Рамокопа и лично посмотрел на происходящее. Он согласился с требованиями жителей, поддержал их петицию и пообещал привлечь к решению проблемы соответствующие ведомства.

