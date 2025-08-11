Порнозвезда Бонни Блю рассказала о скандале из-за секса с карликом

Видео порнозвезды Бонни Блю про секс с карликом разозлило женщин средних лет. Об этом она рассказала в подкасте PoliticsJOE.

Бонни Блю утверждает, что в последнее время специально делает высказывания, которые раздражают женщин средних лет. Она считает, что это способствует раскрутке ее контента.

«Я же знаю, что им нечем больше заняться, кроме как снимать про меня тиктоки. Так что если я злю именно такую категорию — это помогает мне становиться вирусной», — объяснила она.

По словам Бонни Блю, она даже этого не скрывает, но ее ненавистницам все равно. В качестве примера она привела скандал, случившийся из-за ее видео про карлика.

«Рассказываю, что переспала кое с кем ростом 120 сантиметров и так далее. Я знала, что это взбесит людей, что все подумают самое худшее. Будут говорить: «Она только что призналась, что спала с ребенком». Потом я, конечно, выложила еще видео и сказала, что речь о карлике. Но это тоже вызвало у них отвращение! Что бы я ни делала — все равно буду виновата», — Бонни Блю.

Ранее сообщалось, что до съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа.