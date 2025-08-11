Пассажиры увидели пилота голым во время вечеринки и отказались сесть в самолет

Пассажиры авиакомпании EasyJet увидели пилота самолета обнаженным во время вечеринки и устроили ему бойкот. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 4 августа пилот доставил пассажиров из Великобритании в Кабо-Верде в Африке. Затем вместе с отдыхающими поселился в пятизвездочном отеле Melia Dunas Beach Resort and Spa и отправился на ночную вечеринку.

Напившись спиртных напитков, в 2:30 ночи 5 августа пилот обнажился на глазах у потенциальных клиентов и голым направился в закрытый бар, затем посетил спортзал и спа-салон. 6 августа мужчина должен был доставить пассажиров с западноафриканского острова в лондонский аэропорт Гатвик. Однако путешественники узнали его и отказались сесть с ним в один самолет.

После поступивших жалоб авиаперевозчику пришлось срочно искать кадровую замену. Пилота воздушного судна отстранили от полетов до результатов внутреннего расследования.

