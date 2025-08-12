Умерший на 10 минут мужчина рассказал об увиденном «по ту сторону»

42-летний житель Ромфорда, Мэттью Аллику, отец двух детей, испытал инфаркт миокарда и пребывал в состоянии клинической смерти порядка десяти минут в августе 2023 года. Обычно не имевший проблем со здоровьем актер и сотрудник службы поддержки списал появившиеся одышку и отечность нижних конечностей на усталость от ночных дежурств. Его историю рассказало издание Mirror.

Находясь на рабочем месте, Мэттью оказался не в силах подняться по ступеням лестницы, и коллега вызвал неотложную помощь. В госпитале Хаммерсмит пациенту диагностировали аритмию, а вскоре его сердечная деятельность прекратилась из-за тромбоэмболии легочной артерии. Медики констатировали клиническую смерть, длившуюся несколько минут.

После успешной реанимации и трех суток, проведенных в коме, Мэттью пришел в себя, описав пережитое как «спокойный сон». Обследования выявили присутствие сгустков крови размером с теннисный мяч в области сердца и легких. Мужчине выполнили серию хирургических вмешательств и сделали переливание крови – процедуры, которые, по его собственным словам, сохранили ему жизнь. Врачи опасались тяжелых неврологических последствий из-за гипоксии мозга, однако сознание пациента восстановилось полностью, хотя функции памяти оказались нарушены.

Первоначально он был лишен возможности двигаться, путал имена близких и не различал цвета. Постепенно, при поддержке родных, Мэттью заново осваивал навыки ходьбы, умение сидеть и управлять собственным телом. Для него стало неожиданностью, что медики до сих пор не установили точную причину случившегося приступа. В стенах больницы его именовали «чудо-пациентом» – статистика показывает, что лишь пять процентов людей выживают после подобного.

