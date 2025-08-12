Трехметровый аллигатор поймал и попытался съесть огромного питона

Трехметровый аллигатор напал на огромного питона и попытался его съесть в заповеднике Эверглейдс в американском штате Флорида. Об этом пишет издание Miami Herald.

Свидетельницей схватки стала фотограф Элисон Джослин. По ее словам, аллигатор всячески пытался проглотить питона, но попытки оказались тщетными — рептилия просто удерживала питона в пасти. По оценкам экспертов, длина аллигатора достигала трех метров, а питона — 2,1 метра без головы (которая к моменту наблюдения уже отсутствовала).

— Аллигатор закидывал голову вверх и как бы слегка подбрасывал змею. Думаю, он пытался оторвать кусок, который смог бы проглотить. Ему было прекрасно меня видно, и когда он в итоге уплыл, причиной, полагаю, было опасение, что я попытаюсь отнять у него этот лакомый кусочек, — рассказала Джослин в беседе с изданием.

До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка не нашли.

Житель Зимбабве Виндаси Млейа также поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшего два года назад во время рыбалки на реке.