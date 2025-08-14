Тарантулы отрастили огромные пенисы для борьбы с кровожадными самками

Ученые обнаружили в Африке и Аравии новый род тарантулов с невероятно большими половыми органами, представляющими собой эволюционное приспособление для борьбы с кровожадными самками. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

Пауков назвали Satyrex в честь сатиров из греческой мифологии: педипальпы этих тарантулов (органы для спаривания, аналог человеческого пениса) достигают пяти сантиметров — почти как длина лап.

«Самки крайне агрессивны и часто поедают партнеров после спаривания», — объясняет арахнолог Алиреза Замани, открывшая четыре новых вида.

«Это эволюционная гонка вооружений», — говорит биолог Крисси Пейнтинг.

Чтобы спастись, самцы не только используют крючки на лапах для блокировки челюстей самкок-каннибалов, но и развили огромные гениталии для «дистанционного» оплодотворения. У самого крупного вида, Satyrex ferox, педипальпы почти сопоставимы с размерами тела.

Открытие сделали при анализе записей на iNaturalist и в соцсетях — оказалось, такие тарантулы давно встречались в Аравии и Африке. Ученые предполагают, что тысячи видов пауков до сих пор не описаны.

«Земля хранит множество загадок», — заключает Замани.

