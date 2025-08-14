Cобака в третий раз за год притащила хозяйке человеческую кость

В американском городе Бирмингем, штат Алабама, обычная домашняя собака в третий раз за год принесла хозяйке человеческие останки. Об этом сообщает издание AL.com.

Год назад, 20 августа 2024 года, пес по кличке Чикарин принес человеческий череп. Второй случай произошел 12 декабря того же года. В тот раз у питомца отобрали большеберцовую кость. Сотрудники полиции осмотрели окрестности, но больше ничего не нашли.

8 августа хозяйка собаки снова обнаружила во дворе человеческую кость, которую притащил Чикарин. На этот раз сотрудники офиса шерифа с ищейками прочесали лес, расположенный недалеко от дома, и обнаружили несколько фрагментов скелета. Сейчас специалисты проводят анализ ДНК, чтобы установить, связаны ли они с находками собаки.

В марте 2025 года экспертиза показала, что череп и большеберцовая кость принадлежали одному человеку, а на черепе остались следы огнестрельного ранения. На собаку установили GPS-трекер, но поиски в местах ее прогулок не принесли результатов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде строители нашли у дороги чемодан с человеческим скелетом внутри. Они заметили чемодан, когда меняли пробитую покрышку у своего автомобиля.