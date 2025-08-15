Женщина вернулась в съемную квартиру и обнаружила гроб

Москвичка вернулась в съемную квартиру и обнаружила гроб. Выяснилось, что в нем лежит тело матери хозяйки жилья, переписку женщин опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

© Мослента

Как видно на опубликованном скриншоте, женщина обращается к арендодательнице с вопросом, что гроб с телом делает в квартире. В ответ ей заявляют, что в гробу находится тело матери хозяйки жилья.

«У меня умерла мама, и это ее квартира, она должна после смерти побыть дома», — ответила хозяйка.

В ответ на требование убрать гроб арендодательница заявила, что он простоит в квартире до утра.

«Это квартира моей мамы, и она будет спать эту ночь там, переночуйте у подруги, мы не возьмем с вас деньги за эту ночь», — заявила женщина.

Ранее жильцы домов на улице Ставропольской рассказали, что каждое утро возле мусорной площадки находят новый гроб. От них пытаются избавиться, однако деревянные и цинковые гробы вновь появляются.