Москвичка вернулась в съемную квартиру и обнаружила гроб с телом

Жительница Москвы после возвращения в съемную квартиру обнаружила гроб. Оказалось, что хозяйка жилища привезла домой тело своей матери, объяснив поступок тем, что изначально недвижимость принадлежала именно ее родительнице.

По словам арендодательницы, ее мать должна была «побыть дома» перед погребением. Квартиросъемщица возмутилась такому положению дел и попросила унести гроб. Однако владелица жилища настояла на своем и предложила женщине провести эту ночь в другом месте.

— Это квартира моей мамы, и она будет спать эту ночь там, переночуйте у подруги, мы не возьмем с вас деньги за эту ночь, — цитирует арендодательницу Telegram-канал «Что там, Москва?».

Другой случай произошел в середине июля, когда в съемной квартире в Барнауле нашли останки женщины, которые были упакованы в пакеты и находились в холодильнике. Главным подозреваемым в убийстве оказался ее ранее судимый супруг.

Зимой жительницу Луганска, которая приехала в Москву на заработки, нашли мертвой в съемной квартире. Погибшая длительное время не выходила на связь с близкими, поэтому ее 19-летняя дочь и начала поиски.