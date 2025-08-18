Испражнялся и бил: звезда OnlyFans рассказала об отношениях с политиком

Относительно благообразную Австралию сотрясает секс-скандал с политическим подтекстом: бывшая звезда OnlyFans Натали Мэттьюз судится с бывшим лидером местной оппозиции. Спустя несколько лет после расставания с партнером Натали рассказала о сексуальном и физическом насилии. После этого миру были явлены самые пикантные фрагменты переписки между политиком и порноактрисой. «Лента.ру» изучила материалы дела.

«Какие были выходные!»

«Только давайте называть его Хозяин. Пожалуйста, предупредите об этом девушек», — писала Натали Мэттьюз оператору австралийского сервиса заказа проституток еще совсем недавно — в последний день февраля 2025 года.

Таким образом она решила отпраздновать 64-летие бойфренда.

Если бы ее отец, помощник директора католической школы, увидел, с каким энтузиазмом его любимая дочь, ставшая успешной бизнесвумен, вызывает сразу нескольких работниц коммерческого секса для своего бойфренда, его бы наверняка хватил удар.

Впрочем, еще меньше ему, добропорядочному христианину, понравилось бы, что она — свободолюбивая девочка, выросшая в строгой, но справедливой семье, за два с половиной года до этого сфотографировалась в хиджабе и приняла имя Марьям Абдула.

Правда, до того, как Мэттьюз стала бизнесвумен и приняла ислам, в ее жизни был период, который тоже шокировал бы ее отца. Несколько лет она вела аккаунт на OnlyFans. Сейчас он удален, но в сети до сих пор можно найти секс-видео с ее участием. В некоторых из них Мэттьюз снялась одна, а в некоторых к ней присоединялись мужчины.

Однако тот, кому предназначался сюрприз, остался вполне доволен. Спустя пару дней после переписки с эскорт-агентством избранник Мэттьюз — бывший лидер австралийской оппозиции Марк Лэтем, всерьез претендовавший на пост премьер-министра страны в начале 2000-х, написал ей в WhatsApp:

«Какие были выходные!» — и сообщил, что даже не очень хорошо себя теперь чувствует.

«Оргии полезны для либидо, но вредны для здоровья?» — шутливо спросила в ответ Мэттьюз.

До разрыва отношений и крупного скандала оставалась пара месяцев.

«Члену Хозяина нужно облегчение»

Публично о своем романе Мэттьюз и Лэтем рассказали в июле 2023 года: политик опубликовал фотографию со звездой OnlyFans. Впрочем, нельзя сказать, что они жили в совсем разных мирах. В 2021 году Натали предприняла попытку попасть в локальную политику — она баллотировалась в городской совет округа Сазерленд от Либеральной партии.

На публике отношения Лэтема и Мэттьюз выглядели максимально благопристойно, они вместе выходили в свет, появлялись на различных мероприятиях. Но, как утверждает Натали, за дверями спальни ее жизнь превращалась в ночной кошмар. Во всяком случае так говорится в иске, поданном ею в середине июля.

Мэттьюз утверждает, что Лэтем испражнялся на нее перед сексом и не позволял после этого приводить себя в порядок, а также говорил, что единственное, что имеет для него значение, — это унижающий женщину секс с полным контролем над ней.

Также бывшая порнозвезда утверждает, что партнер называл ее своей собственностью, а себя — Хозяином, и принуждал к сексу с другими людьми.

Это подтверждается попавшей в руки журналистов перепиской между Лэтемом и Мэттьюз. В одном послании политик требует, чтобы Натали «обновила трекер для своего Хозяина» — судя по контексту, он хотел постоянно знать, где она находится. В другом жалуется, что «не кончал несколько дней», из-за чего его член «слишком напряжен». Эту тему он развил в другой серии сообщений, написав, что «члену Хозяина нужно облегчение».

«Лэтем применял физическое насилие, в том числе толкал меня об стены, выталкивал за дверь, бросил в меня тарелку во время ссоры и наехал на меня на своем автомобиле, ударив боковым зеркалом», — добавила Мэттьюз.

Кроме того, она обвинила Лэтема в том, что он заставил ее оплатить заграничный отдых и купить дорогие вещи — эта поездка стала последним их совместным путешествием. Натали утверждает, что по возвращении домой испытывала постоянный страх, поскольку предыдущие разрывы с политиком сопровождались повторяющейся «схемой преследований и запугиваний».

«У ответчика были мои интимные фотографии и видеозаписи, и я боялась, что он опубликует их или будет контролировать меня, если я попытаюсь уйти или сопротивляться его требованиям», — Натали Мэттьюз, бывшая порномодель.

Хейтер Лэтем

«Позорный фанатик», «мерзкий», «отвратительный», «постыдный», «свинья», «фальшивая надежда», «вечный оппортунист», «как таракан, которого невозможно убить» — такой поток проклятий в адрес Лэтема в австралийских СМИ не иссякает после выдвинутых Мэттьюз обвинений вот уже несколько месяцев. Австралийские журналисты и политики уверены, что уж на этот раз карьере политика точно пришел конец.

Удивительно, но рассорившийся с лейбористами независимый депутат парламента штата Новый Южный Уэльс когда-то действительно был их главной надеждой. Роман Лэтема с партией начался еще в 1979 году — как только молодому человеку исполнилось 18 лет. В то время он учился в престижном Сиднейском университете и через три года окончил его со степенью бакалавра экономики.

Отличные оценки и ясный ум позволили ему еще во время учебы устроиться на должность советника в офис молодого политика Джона Керина, который десятилетием позже занимал министерские посты.

А сразу после получения диплома Лэтема станет научным помощником Гофа Уитлэма — высокопоставленного члена партии, в 1970-х возглавлявшего правительство Австралии.

Получив все, что было необходимо для успешной карьеры, в начале 1990-х Лэтем отправился в самостоятельное плавание — стал мэром Ливерпуля, небольшого пригорода Сиднея, где руководил не только муниципальными служащими, но и местной регбийной командой, в которой тоже играл. К середине десятилетия он созрел для действительно большой работы и в 1994-м был избран в Палату представителей — нижнюю палату австралийского парламента.

Тогда он и продемонстрировал всей стране, коллегам, а самое главное — политическим оппонентам качества, за которые одни его любили, а другие ненавидели: агрессивное отстаивание своей позиции, привычку никогда не стесняться в выражениях и максимально жестко и бескомпромиссно преследовать свои интересы и интересы партии. Благодаря этому спустя всего пару лет он стал министром образования в теневом кабинете.

Что такое теневое правительство

Теневой кабинет министров — одна из ключевых особенностей Вестминстерской системы управления государством, применяемой в странах, входящих в Содружество Наций — Великобритании, Австралии, Канаде и других. Теневое правительство формируют высокопоставленные представители партии, находящейся в оппозиции. Фактически это альтернативный кабинет, основные задачи которого сводятся к тщательной проверке деятельности обычного правительства и подготовке альтернативных предложений. Несмотря на отсутствие исполнительной власти, теневые министры играют важную роль в политике государств и зачастую после прихода своей партии к власти занимают официальные правительственные посты.

От агрессивной риторики Лэтема доставалось и своим, и чужим. В выпущенной в 1998 году книге «Цивилизация глобального капитала» он жестко прошелся по однопартийцам за излишний традиционализм, заявив, что передовая скамья Лейбористской партии — место в парламенте, где сидят наиболее заметные и влиятельные члены объединения, — превратилась в «цель для придурков».

Конечно, политик не щадил и оппонентов — действующего на тот момент премьер-министра Джона Говарда называл подлизой и лгуном. В какой-то момент Лэтем вышел на международный уровень, заявив, что тогдашний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший — «наиболее некомпетентный и опасный президент на памяти ныне живущих».

«Я — хейтер. Племенной характер политики заключается в том, чтобы испытывать сильную неприязнь к другой стороне. И чем больше я их вижу, тем больше их ненавижу. Я ненавижу их негатив. Я ненавижу их ограниченность. Я ненавижу их фальшь», — Марк Лэтем, политик.

Несмотря на то что у Лэтема к началу 2000-х набралось немало неприятелей внутри партии, народу он нравился. 2 декабря 2003 года он с перевесом лишь в два голоса — 47 против 45 — победил в голосовании на пост лидера лейбористов, торжествующе обозвав главных своих критиков «тремя петухами» и став самым молодым предводителем объединения с 1901 года, когда главой был его основатель Крис Уотсон.

Автоматически 42-летний Лэтем стал лидером парламентской оппозиции, а значит — основным претендентом на пост премьер-министра от лейбористов на выборах, которые должны были пройти в 2004-м.

Надежда нации

В январе 2004 года Лэтем солировал на национальной конференции лейбористов в качестве главы теневого кабинета министров. До выборов оставалось всего ничего, а популярность партии неуклонно снижалась из-за раздрая в ее руководстве, хотя фигура нового лидера вызывала скорее положительные отклики.

Он построил кампанию на понятных ценностях: постепенный переход австралийцев из нынешних социальных и экономических классов в более высокие, помощь тем, у кого это не получается, важность чтения книг детям и развития грамотности с раннего возраста.

К общению с электоратом пиар-технологи подошли в духе раннего российского опыта — это были спонтанные, небрежно организованные, как казалось на первый взгляд, но на самом деле отлично продуманные встречи с народом в формате городских собраний. Благодаря этому к марту 2004-го лейбористы вырвались вперед в опросах общественного мнения, опередив правящих либералов.

В марте Лэтем заявил, что в случае победы выведет немногочисленный австралийский контингент из Ирака, из-за чего его рейтинги полетели вниз, однако после публикации доказательств жестокого обращения с заключенными в тюрьме Абу-Грейб он отыграл практически все потерянное: теперь желавший оставить войска в Ираке премьер Джон Гордон выглядел не в лучшем свете.

Лэтем пообещал вернуть 850 военных уже к Рождеству, на что отреагировал Буш-младший. Он назвал эту позицию «катастрофической». Впрочем, австралийский контингент не выполнял во время иракской кампании боевых задач и занимался в основном патрулированием территории и обучением местных правоохранительных органов.

Почувствовав вкус приближающейся победы, Лэтем отменил щедрые пенсии для депутатов парламента. Кабинет Говарда вынужден был оперативно согласиться с предложением оппозиции, поскольку оно понравилось избирателям.

Следом глава лейбористов предложил ввести курсы для родителей, не обеспечивающих должного воспитания своих детей, и запретить рекламу еды и напитков в телепередачах для несовершеннолетних. Лэтем заговорил о создании национальной программы наставничества для молодежи и предложил бесплатно раздавать книги семьям с новорожденными детьми. Кроме того, он обещал в случае победы установить федеральный запрет на пластиковые пакеты.

Позиции лейбористов и либералов все время менялись, но в августе, за полтора месяца до голосования, они были первыми во всех опросах. Лэтем, по оценкам аналитиков, был сильнее Говарда в единственном раунде дебатов.

Но 9 октября 2004 года правящая партия выиграла выборы и улучшила свои позиции в парламенте. Неожиданное поражение лейбористов в итоге объяснили политикой запугивания, которую проводили либералы: она строилась на фактическом отсутствии у Лэтема достаточного опыта построения экономики и частично — на образе человека, не умеющего держать себя в руках.

Утверждалось, в частности, что политик однажды сломал руку таксисту, поспорив из-за оплаты проезда. В очередной раз эту историю СМИ подняли за сутки до голосования, хотя произошло это, если вообще было правдой, тремя годами ранее.

Аккурат в тот же день, 8 октября, Лэтем на входе в здание сиднейской радиостудии, пожимая руку Говарду, крепко сжал ее и с силой притянул к себе более низкорослого оппонента — это создало эффект возвышения над ним, однако многими было воспринято как демонстрация грубой силы.

«Я пытался нести все на своих плечах: мою семью, моих сторонников, мою партию. Но теперь я сыт по горло. Я рухнул под тяжестью этого дерьма», — написал Лэтем в дневнике.

Он остался лидером оппозиции во многом из-за отсутствия реального преемника, однако подписал себе приговор уже в декабре того года.

Разрушительное землетрясение в Индийском океане и последовавшее за ним цунами в Юго-Восточной Азии унесли жизни почти 228 тысяч человек. Австралия практически не пострадала, однако многие ее граждане находились в странах, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия, особенно в Индонезии.

Лэтем тогда был в отпуске, но не стал прерывать его и делать каких-либо заявлений. Это выглядело странно, особенно на фоне поведения премьер-министра Говарда, который не только выделил в помощь Индонезии миллиард долларов, но и объявил общенациональный траур.

«Никакое мое словоблудие не будет иметь практического значения — оно не вернет мертвых, не обратит вспять волны, не поможет организовать спасательную операцию», — Марк Лэтем, политик.

В следующие три недели персональные рейтинги Лэтема устремились на дно, потащив за собой уровень поддержки партии. 18 января 2005 года Лэтем объявил об отставке, сославшись на опасную для жизни болезнь — рак яичка.

Он был самым молодым за сотню лет предводителем лейбористов, но его срок пребывания на этом посту — 13 месяцев — тоже оказался самым коротким с 1916 года. И за все время существования политического объединения он стал лишь вторым с 1928 года председателем, так и не получившим реальный портфель министра.

«В аду нет ярости, сравнимой с яростью отвергнутой женщины»

К обвинениям Мэттью Лэтем отнесся в свойственной ему манере. Признав, что часть переписки велась во время заседаний палаты и что он занимался сексом с Мэттьюз в здании государственного органа, он все же назвал свои отношения с ней «ни к чему не обязывающими».

«Я просто наслаждался совместным временем, и 90 процентов его было приятным. Остальные 10 процентов были скорее мрачными и тревожными, но я оправдывал это тем, что в моем возрасте, до которого мой отец, например, и вовсе не дожил, 90 процентов важнее 10», — заметил политик.

Он утверждает, что разрыв с Мэттьюз случился 27 мая, когда она «вся грязная» набросилась на него из-за спора о скачках. После этого он не встречался и не общался с ней. Политик утверждает, что его отношения с моделью были открытыми — то есть и он, и она занимались сексом с кем-то еще.

«Как гласит старая поговорка, в аду нет ярости, сравнимой с яростью отвергнутой женщины», — философски заметил Лэтем, назвав все выдвинутые обвинения «комично ложными и нелепыми».

Первое заседание по этому делу состоялась 30 июля. Лэтем на них не появился, но прислал письменные показания на 13 страницах, в которых признал, что действительно произвел акт дефекации на Мэттьюз.

«Однажды она попросила меня испражниться на нее в ванной, потому что ее это возбуждало. Я это сделал, но сказал, что это произошло в первый и последний раз. Она ответила, что хотела бы испражниться на меня, но я сказал, что этого никогда не будет. И этого не было», — написал Лэтем.

Также он утверждает, что именно по ее инициативе он исполнял роль хозяина, и все элементы подчинения были согласованы. По его словам, во время секса она просила называть ее «шлюхой Марка» и «шлюхой Хозяина», поскольку могла благодаря этому испытывать множественные оргазмы.

«Она была очень сексуально активной женщиной, которая знала, что ей нравится и как этого добиться», — Марк Лэтем, политик.

Дата следующего заседания пока не назначена. Однако даже без решения суда Лэтем переживает непростые времена. Из «Единой нации» — третьей партии в политической карьере бывшего убежденного лейбориста — он ушел еще в марте, сохранив кресло в региональном парламенте в качестве независимого депутата.

Его полномочия закончатся лишь в 2027 году, однако переизбраться ему будет непросто — слишком большой оказалась пропасть между надеждой нации, которой он был в 2004 году, и испражняющимся на любовницу стариком, в которого он превратился в 2025 году.