Школьница грязно отомстила отцу своей подруги

Пользовательница Reddit с ником Lickawall483 рассказала о том, как будучи подростком отомстила отцу своей школьной подруги. По ее словам, на семейном празднике тот подсунул ей свинину, хотя знал, что 16-летняя девочка ее не ест по медицинским показаниям.

«Я не могу есть красное мясо, свинину, рыбу и дыни. Это не связано с религией, но у меня от них сильно болит живот, а от мяса меня практически сразу же начинает сильно рвать. Все мои родственники и друзья знают об этом, так как это происходит с самого детства. Впрочем, я спокойно отношусь к птице и морепродуктам», — написала она.

Но однажды ее пригласила в гости на день рождения школьная подруга, родители которой были достаточно богаты. Перед трапезой хозяин дома провел экскурсию по нему, заодно показав свой «золотой трон» — так мужчина называл стилизованный под деталь королевского интерьера унитаз в одном из туалетов. Им никто не пользовался, и фактически он был просто дорогой игрушкой.

«Отец моей подруги готовил мясо для барбекю. Он положил перед моей тарелкой немного белого мяса, которое я приняла за курицу. Поскольку свинину я пробовала только в детстве и никогда не ела из-за своей реакции на нее, я понятия не имела, какая она на вкус и как выглядит. Попробовав, я сказала, что вкус и текстура странные, но он заверил меня, что это курица», — написала Lickawall483.

Но это, конечно, оказалась свинина, что автору темы удалось понять по подступившей спустя несколько минут боли в животе. Заметив это, отец подруги признался, что подложил ей свинину, объяснив это тем, что девочка, по его мнению, «просто капризничает». Однако автор уже мчалась к ближайшей ванной комнате, которой оказалось помещение с «золотым троном».

«Меня начинает сильно тошнить прямо в "трон" и на него. Прибежавший отец девочки начал меня отчитывать за это, но именинница попыталась его осадить», — написала автор, которой в перерывах между позывами тошноты удалось дозвониться до родителей, чтобы они ее забрали.

Приехавшие отец и мать захворавшей школьницы моментально обрушились с яростными нападками на провинившегося хозяина дома. Тот попытался успокоить их тем, что теперь с девочкой уже все в порядке, однако аккурат в этот момент к ее горлу подкатил очередной позыв, после чего ее стошнило прямо на него. Мать подростка рассмеялась, после чего они уехали на обследование в больницу.

