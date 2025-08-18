Слава известной секс-модели обернулась унижениями для ее семьи и жениха

OnlyFans-модель Энни Найт, известная тем, что переспала с 583 мужчинами за шесть часов, пожаловалась на унижения её отца и жениха. По словам девушки, последствия её неоднозначной славы настигли её родных — на них пришёлся основной удар. В Сети началась травля её жениха, а в реальной жизни люди не устают отпускать унизительные оскорбления в адрес её отца.

© Super.ru

Самая сексуально активная женщина Австралии, пишет RadarOnline, призналась, что обеспокоена состоянием своих близких. С тех пор как она обручилась, её бойфренду стали писать жуткие комментарии в соцсетях. Энни уверена, что это сказывается на его психическом здоровье.

«Когда я выхожу в свет, люди относятся ко мне с теплотой… Но когда Генри выходит на улицу один, к нему сразу же подходит много людей. Они говорят ему самые унизительные вещи, типа: "О, ты что, спишь с этой девчонкой?" и тому подобное», — поделилась девушка. Она добавила, что после нескольких подобных ситуаций её парень стал нелюдим и не хочет выходить куда-либо один. При этом именно он якобы «дал добро» Найт на секс с таким количеством мужчин. «Перед тем как я переспала с 583 мужчинами за шесть часов, он сказал мне: "Дай нам возможность гордиться тобой. Развлекайся. Береги себя"», — заметила Энни.

Семье тоже досталось. Соседи нередко отпускают язвительные шутки в сторону её отца или матери. Правда, тут всё проще: мужчину многие боятся, а потому не рискуют вступать с ним в открытый конфликт. Мать Энни тоже может постоять за себя, как выяснилось, и на любой комментарий о жизни дочери просто шлёт всех куда подальше.