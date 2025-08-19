В Китае жители поселка вышли на поиски сурка, который украл ключи от машины. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, группа туристов во время остановки для отдыха решила покормить местных сурков фруктами и другими продуктами. При этом сумку, в которой, помимо угощения, лежали ключи от авто и сотовый телефон, они оставили неподалеку. Один из зверьков, привлеченный запахом, подбежал, схватил ключи на глазах у путешественников и скрылся в норе. Попытки достать их палкой ни к чему не привели, поэтому туристы попросили помощи у местных жителей.

В результате жители поселка вместе с путешественниками в поисках сурка принялись копать землю. Позднее к поискам сурка подключились староста деревни и секретарь местной партии. Лишь спустя четыре часа, ближе к вечеру, ключи все-таки удалось отыскать.

В соцсетях многие отнеслись с юмором к этой ситуации. Однако власти напомнили, что кормить сурков нельзя, так как это не только провоцирует их, но и опасно для здоровья. Дело в том, что эти животные могут укусить.

Ранее в американском штате Пенсильвания сурок провалился в игровой автомат с мягкими игрушками. На помощь зверьку пришли спасатели.