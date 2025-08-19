Сурок украл ключи от машины и спрятал их в норе

В Китае сурок украл ключи от машины у туристов и спрятал их в норе. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Lenta.ru

Необычный инцидент произошел 3 августа в городке Гэнье, провинция Сычуань, когда группа путешественников остановилась покормить сурков. Один из зверьков схватил ключи и моментально скрылся под землей, вынудив местных жителей организовать масштабную операцию по их возвращению.

«Мы пытались достать ключи палкой, но ничего не вышло — пришлось звать на помощь всю деревню», — рассказала одна из пострадавших.

В течение четырех часов добровольцы и представители местных властей пытались вытащить ключи с помощью магнитов, проволоки и других подручных средств. В итоге находку удалось извлечь только мощным электромагнитом.

Это уже не первый случай, когда сурки в этом регионе «крадут» вещи туристов. В июле один из грызунов утащил в свою нору экшен-камеру. Ее так и не нашли.

Ранее в США дикий сурок сам приехал в зоопарк Денвера и чуть не остался там. Зверек добрался до горда автостопом, спрятавшись над колесом грузовика сотрудников зоопарка. Его заметили лишь спустя три часа пути.