Мужчина угнал строительный кран и спровоцировал четыре аварии

В США мужчина выехал на шоссе на угнанном башенном кране и попал за решетку. Об этом пишет People.

Полиция прибыла на шоссе после сообщений о четырех авариях, спровоцированных строительным краном. В тот день работы на стройплощадке не велись, и это насторожило сотрудников полиции. На месте происшествия они не застали виновника, но нашли внутри водительской кабины ключи от другого автомобиля — пикапа.

Нужную машину обнаружили брошенной в поле. Ее владельцем оказался 37-летний Мэтью Винсент. Предполагается, что мужчина съехал с шоссе на своем пикапе в поле и застрял. Выйдя из машины, Винсент направился в сторону стройплощадки, где забрался на кран и угнал его. Мужчину удалось поймать. Расследование продолжается.

